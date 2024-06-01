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17:55, 1 июня 2024Мир

В США предрекли потерю Украиной Одессы и выхода к Черному морю

Полковник Уилкерсон заявил, что Украина может потерять Одессу и выход к морю
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Владимир Зеленский скоро может потерять контроль над Одессой и выход к Черному морю. Такое развитие конфликта на Украине предрек полковник США в отставке Ларри Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, пишет РИА Новости.

Уилкерсон отметил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы, вопреки давлению Вашингтона, постараться спасти остатки своей страны, но он этого сделать не в состоянии. «Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Черному морю, но он вот-вот их потеряет», — считает отставной военный.

По мнению Уилкерсона, Зеленский — не тот человек, который сейчас нужен Украине.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что при ударе по морскому порту Одессы поражены разведкорабль и катер ВСУ. Он также рассказал, что украинская сторона пытается маскировать военные корабли под гражданские суда и часто меняет их местоположение в порту.

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      Екатерина Подвигина
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