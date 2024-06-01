В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

Бауэр: НАТО может применить пятую статью устава в случае кибератаки

Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать причиной применения пятой статьи устава альянса. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает РИА Новости.

По его словам, это было общим решением всех государств-членов НАТО. Кибератака, по словам Бауэра, может стать основанием для начала дебатов о применении пятой статьи и «выполнения последующих процедур».

При этом, для того, чтобы признать кибератаку на важную цифровую инфраструктуру актом войны, нужно «удостовериться, что атака совершена государством, а не неизвестным частным актором», отметил глава Военного комитета НАТО. «Иначе будет непонятно, с кем воевать», — добавил он.

Статья 5 договора НАТО предполагает, что в случае нападения на одно из государств, на акт агрессии ответят все государства блока.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдным расширение координационной миссии Североатлантического альянса на Украине и заявил, что НАТО создает угрозу мировой войны.