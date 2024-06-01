Названы последствия повреждений гидроэлектростанций на Украине

Аналитик Листовский: повреждения ГЭС на Украине повлияют на регулировку нагрузки

Повреждения двух гидроэлектростанций (ГЭС) на территории Украины могут повлиять на регулировку нагрузки, считает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия атак по таким объектам.

«Роль ГЭС — это горячий резерв. Гидростанции используются для выравнивания нагрузок, поскольку они могут набирать мощность в течение одной-пяти минут. Если где-то нужна дополнительная нагрузка, на гидростанцию дополнительно подается вода и получаются дополнительные мощности. Это важная роль регулятора нагрузки», — объяснил аналитик.

Невозможно будет регулировать нагрузку, будет понижаться базовая мощность, то есть какой-то из атомных блоков нужно будет гасить Андрей Листовский генеральный директор Фонда энергетического развития

Как сообщили в «Укргидроэнерго», две гидроэлектростанции (ГЭС) были повреждены в ночь на субботу, 1 июня. Там отмечают, что удары были нанесены по энергетическим объектам в пяти регионах страны. В публикации также говорится, что технике был нанесен критический урон. О каких именно ГЭС идет речь, неизвестно.

Также в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две тепловые электростанции (ТЭС).