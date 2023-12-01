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14:38, 1 декабря 2023Экономика

Россия резко нарастила поставки нефти в одну страну

Kpler: Россия увеличила поставки нефти в Индию на 9,7 процента в ноябре

Фото: Tatiana Meel / Reuters

По итогам ноября объемы поставок российской нефти в Индию выросли на 9,7 процента по сравнению с октябрем и составили в общей сложности 1,74 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

При этом импорт иракского сырья вырос в еще большей степени — на 22 процента, до 1,03 миллиона баррелей в сутки. Показатель стал самым высоким с мая 2022 года, уточнили эксперты. Третьей по величине поставок нефти в Индию оказалась Саудовская Аравия. Ближневосточная страна отправляла по итогам ноября в общей сложности 646,5 тысячи баррелей сырья в сутки. В то же время поставки по этому направлению снизились в сравнении с октябрем на 26,8 процента.

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В ноябре Индия суммарно нарастила импорт нефти на 4,4 процента, до 4,57 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, на долю России пришлось в общей сложности 38 процентов всех зарубежных поставок. Эксперты прогнозируют, что в декабре тенденция роста импорта российской нефти продолжится. Однако, по словам эксперта Kpler Виктора Катона, удовлетворение растущих аппетитов азиатской страны во многом будет зависеть от внутреннего спроса на сырье в России, так как в РФ намерены нарастить мощности нефтеперерабатывающих заводов после завершения осенних ремонтных работ.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о решении сократить объемы экспорта отечественной нефти за рубеж на 500 тысяч баррелей в сутки. До этого добровольное снижение оценивалось в 300 тысяч баррелей. Таким образом, Россия снизит поставки еще на 200 тысяч баррелей в день. Эта мера продлится вплоть до конца первого квартала 2024 года. Как уточнил Новак, такой шаг был скоординирован с некоторыми странами ОПЕК+.

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