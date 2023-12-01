Россиян предупредили об опасности долгой икоты

Терапевт Хухрев: долгая икота может быть вызвана раздражением блуждающего нерва

Долговременная икота может быть симптомом серьезных заболеваний, рассказал в беседе со Sputnik терапевт Алексей Хухрев.

Хухрев объяснил россиянам, если икота продолжается больше шести часов, она уже считается упорной и стойкой. По словам терапевта, иногда она может длиться неделями и месяцами. Он призвал не игнорировать такую икоту, так как она может быть спровоцирована раздражением блуждающего нерва.

«У него есть разные ветки, и если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита. Если говорить о более серьезных причинах, то человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе», — предупредил Хухрев.

Также, продолжил терапевт, причиной икоты могут стать аневризма аорты, астма, опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит, инфаркт миокарда и диабет. При долгой икоте, подчеркнул Хухрев, необходимо обратиться к врачу.

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