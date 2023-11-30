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12:24, 30 ноября 2023Забота о себе

Врач объяснил причины хруста в суставах и оценил его опасность

Фото: Jasmin Schreiber / Unsplash

Во время сеанса остеопатии пациент может отчетливо слышать хруст и пугаться, однако делать этого не стоит, считает остеопат, рефлексотерапевт Владислав Воробьевский. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил причины появления хруста в суставах и оценил его опасность.

Слышимый во время лечения хруст — это не треск от перелома кости или сустава, а всего лишь хлопок пузырька воздуха, объяснил Воробьевский. По его словам, воздух образуется в герметичной полости «залипшего» сустава и выходит в момент восстановления его нормального положения. Выполнение так называемых трастов неопасно для человека, успокоил специалист.

После процедуры могут быть разные ощущения — от облегчения в конкретной области до небольшого дискомфорта. Они вызваны тем, что после трастовой техники сустав возвращается на нужное место, от которого организм уже успел отвыкнуть. Обычно любой дискомфорт проходит максимум в течение 72 часов

Владислав Воробьевскийостеопат, рефлексотерапевт
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Воробьевский рассказал, что техники траста имеют право выполнять только остеопаты и мануальные терапевты с высшим медицинским образованием. «Поэтому давать себя хрустеть массажистам, костоправам и прочим неквалифицированным специалистам небезопасно, — предупредил собеседник «Ленты.ру». — Врач-остеопат, мануальный терапевт никогда не будет бить вас молотком, киянкой. Сами трастовые манипуляции должны быть абсолютно безболезненные, поэтому все ролики с костоправами не имеют ничего общего с терапевтическими манипуляциями».

Ранее остеопат Владимир Животов рассказал о пользе сна с подушкой между ног. Он объяснил, что такой сон помогает при сколиозе.

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      Вера Владзиевская
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