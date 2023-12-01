Россиянам назвали дешевые альтернативы жилью в Дубае

Эксперт по недвижимости Агеева: россияне стали чаще покупать жилье в Абу-Даби

Россияне стали чаще покупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), причем спрос не ограничивается Дубаем. Более дешевые альтернативы популярному эмирату назвала основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, значительный рост продаж недвижимости фиксируется в Абу-Даби. Особенно часто покупатели интересуются виллами, которые делают эту локацию особенно привлекательной для тех, кто ищет просторное и эксклюзивное жилье.

Шардж, который находится в 20 минутах езды от центра Дубая, также становится более востребованным среди россиян. Рост спроса связан с доступными ценами и возможностью жить у моря. Еще одно набирающее популярность направление — Рас-эль-Хайма. Туристический город предлагает уникальные инвестиционные возможности, так как спрос на аренду в этом регионе может увеличиться в ближайшем будущем.

«Эти эмираты только начинают свое развитие, и сейчас отличное время для инвестиций, пока цены остаются относительно низкими по сравнению с Дубаем», — отметила Агеева. Она добавила, что через 10-15 лет перечисленные города могут сравняться с Дубаем по уровню спроса и популярности среди инвесторов.

Ранее аналитический департамент fam Properties сравнил расходы на покупку и содержание недвижимости в России, ОАЭ и Европе. Эксперты выяснили, что минимальный уровень расходов при покупке квартиры — в России.