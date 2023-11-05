Расходы на покупку и содержание недвижимости в России, ОАЭ и Европе сравнили

Аналитик Тумин: содержание квартиры в России выгоднее, чем в Эмиратах и Европе

Стоимость объекта недвижимости — основная, но не единственная статья затрат при покупке, отметил эксперт по недвижимости, директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. В беседе с «Лентой.ру» он сравнил расходы на приобретение и содержание квартиры в России, ОАЭ и Европе.

Аналитический департамент fam Properties посчитал дополнительные расходы на покупку и содержание квартиры стоимостью 100 тысяч долларов в России, Дубае и некоторых странах Европы — Германии, Франции и Великобритании.

По словам Тумина, минимален уровень расходов при покупке квартиры — в России. Он достигает 2 284 долларов, иными словами, 2,3 процента стоимости актива. Сумма складывается из обязательной госпошлины, оплаты работы нотариуса и риелтора и таких дополнительных услуг, как аренда банковской ячейки, использование аккредитива или онлайн-регистрации.

Максимальный уровень сопутствующих расходов сложился в Западной Европе, сообщил эксперт. При покупке небольшой студии в Германии он достигает 15,2 процента от стоимости объекта, порядка 15 193 долларов. Здесь две самые крупные статьи — комиссия маклеру и налог на передачу права собственности. Во Франции порядок цифр чуть меньше. Дополнительные расходы при покупке недвижимости обойдутся в 11,4 процента от стоимости объекта, это порядка 11 375 долларов. В Великобритании — в 7,5 процента, или 7 550 долларов.

Дубай в этом аспекте занимает промежуточную позицию. При покупке объекта за 100 тысяч долларов они составляют 8,6 процента от его стоимости, то есть 7 555 долларов.

В России наиболее выгодно и содержание объекта недвижимости. При учете того, что коммунальные платежи лежат на арендодателе, оно обойдется инвестору примерно в 755 долларов, которые складываются из ежегодного налога на недвижимость и налога на доходы от аренды.

Во Франции эти же статьи расходов составят порядка 1 680 долларов, в Германии — 1 140, в Великобритании — всего 840, так как уплата налога на недвижимость здесь возлагается на арендатора.

В Дубае на содержание недвижимости уйдет 1 292 доллара. Ежегодный налог на недвижимость здесь отсутствует. При сдаче в аренду стандартной жилплощади собственник также не несет дополнительных затрат. Однако ему придется внести Service charge — плату за содержание территории комплексов. «Она характерна для всех теплых стран, в которых жилые комплексы включают бассейн, ландшафт, спортивные и детские площадки», — пояснил Тумин.

Если в России сопутствующие расходы относительно невысокие и большинство из них носит рекомендательных характер, то во многих зарубежных странах сумма обязательных расходов в разы выше и может повлиять на принятие окончательного решения об инвестировании. Дополнительные расходы при покупке недвижимости в Дубае выше, чем в России, но заметно ниже, чем в странах Западной Европы, а расходы на содержание сопоставимы со среднеевропейскими при наличии большего разнообразия удобств для жильцов Валерий Тумин эксперт по недвижимости

Ранее стало известно, что в России физлица и застройщики начали продавать квартиры в рассрочку без участия банков. Новый тренд наметился после подъема Центробанком ключевой ставки до 15 процентов. Дело в том, что финансовые организации на этом фоне начали отказывать россиянам в кредитах, выданных еще в прошлых месяцах.