Россиянам предрекли аномальную зиму

Синоптик Тишковец: предстоящая зима будет аномальной для большей части России

Предстоящая зима будет аномальной для большей части России, предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в целом погода зимой, не считая холодного декабря, будет достаточно мягкой и снежной, в средних широтах стоит ждать переизбытка снега. Как прогнозируется, в последний месяц 2023 года температура воздуха в Центральной России окажется на градус-полтора ниже климатической нормы в минус 3,5 градуса днем и минус 8,6 ночью. Кроме того, там выпадет на 20 процентов больше осадков при норме в 56 миллиметров. Январь, напротив, будет на два-три градуса теплее нормы в минус 6,5 градуса днем и минус 12,3 градуса ночью. Осадков, согласно предварительным данным, прогнозируется на 10 процентов больше при среднем показателе в 42 миллиметра. Февраль, рассказал эксперт, будет уже на три-пять градусов выше нормы в минус 4,2 градуса днем и минус 11,1 градуса ночью. Количество осадков почти на треть превысит норму при среднем показателе в 36 миллиметров.

Что касается среднесезонной температуры, то она на большей части территории страны будет выше климатической нормы. На юге Урала и Западной Сибири зимой будет на три-пять градусов теплее обычного, а на остальной территории, за исключением северо-запада, — на один-три градуса. Тишковец подчеркнул, что северо-западный регион будет единственным, кто впишется в температурную норму.

Ранее в этот же день стало известно, что метеоролог Роман Вильфанд предрек ряду регионов России аномально теплый декабрь.