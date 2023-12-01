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12:11, 1 декабря 2023Путешествия

Россияне массово устремились в один азиатский город

ТАСС: число посетивших Гонконг россиян увеличилось в 37 раз

Фото: Ruslan Bardash / Unsplash

Число российских туристов, посетивших Гонконг за десять месяцев 2023 года, увеличилось в 37 раз. О том, что россияне массово устремились в азиатский город, ТАСС рассказали в местном управлении по развитию туризма.

«Мы рады отметить, что в марте этого года Гонконг снял все ограничения, связанные с COVID-19, — заявили собеседники агентства. — В январе-октябре текущего года число прибывших из России в Гонконг людей составило 40,8 тысячи».

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Местные чиновники уточнили, что за аналогичный период 2022 года этот показатель составил 1,1 тысячи человек. Более того, в ведомстве подчеркнули, что только в октябре нынешнего года в Гонконг прибыли 7,4 тысячи россиян.

Ранее в ноябре стало известно, что россияне раскупили половину мест в отелях и санаториях Белоруссии на Новый год. Директор витебского туроператора «Илва» Лариса Петровская сообщила, что в их компании новогодние туры распроданы на 80 процентов и новые программы они не предлагают, поскольку мест в гостиницах может не хватить.

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      Фариза Бацазова
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