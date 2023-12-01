Россияне вымогали деньги у студента в трамвае и выстрелили ему в лицо

Задержаны двое друзей, стрелявших в голову студенту в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция задержала двух мужчин, которые стреляли в лицо студенту УрФУ. Об этом сообщает URA.RU. Следователи возбудили уголовное дело по статье 30, статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Собеседник агентства заявил, что в ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. Конфликт между сторонами произошел в трамвае. Пострадавший заявил, что молодые люди начали вымогать у него деньги, но он не захотел им ничего отдавать. Тогда один из мужчин достал пистолет и выстрелил в щеку студенту.

По данным Telegram-канала Ural Mash, на студента напали ранее судимый за кражу 22-летний россиянин и его 29-летний знакомый. После выстрела молодой человек дошел до университета и попросил помощи на вахте, откуда его и госпитализировали.

Ранее стало известно, что потерпевший — учащийся первого курса магистратуры, а стреляли в него из травматического пистолета.