Россиянин оказался парализован после падения камня на голову на предприятии

В Алтайском крае мужчину парализовало после падения камня на голову на заводе

В Рубцовске Алтайского края мужчину частично парализовало после того, как на заводе «Алтайвагон» ему на голову упал кусок отлетевшего камня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его информации, рабочий получил травму в ночь на 25 ноября в литейном цехе. Тогда ему в голову отлетел кусок шлифовального круга. У 30-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Коллеги пострадавшего рассказали. что первую помощь рабочему оказал фельдшер завода, который вместе с мастером участка заявил об отсутствии серьезных травм. Мужчину довезли домой — его состояние увидела сожительница, которая приняла решение вести россиянина в больницу.

К врачам пострадавший попал спустя пять часов после полученной травмы, еще через два ему провели операцию. Все это время на его мозг давила сломанная кость. Мужчину прооперировали, к нему возращается сознание. Однако из-за того, что его частично парализовало после операции по трепанации черепа, он с трудом двигается и не может говорить.

Руководство российского предприятия заверило, что вызывало неотложную помощь, однако другие работники завода опровергают эту информацию. Сотрудники завода заявили о вине руководства и указали, что те не вызвали скорую.

Ранее на Лукъявинском месторождении одной из нефтяных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе бурильщика раздавило туалетом. Мужчина проводил ремонтные работы в скважине. Его зажало между трактором и туалетом, спасти мужчину не удалось.