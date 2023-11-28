В российском регионе бурильщика раздавило туалетом

KP.RU: в Ханты-Мансийском автономном округе бурильщика раздавило туалетом

На Лукъявинском месторождении одной из нефтяных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) бурильщика раздавило туалетом. О происшествии в российском регионе сообщает KP.RU.

По информации издания, мужчина проводил ремонтные работы в скважине. Его зажало между трактором и туалетом. Спасти бурильщика медикам не удалось.

По факту происшествия на предприятии начали проводить служебную проверку. Представители нефтяной компании подчеркнули, что перед началом работ все сотрудники проходят инструктаж.

«У нас требования по охране труда и промышленной безопасности для всех одинаковы, кто трудится на наших месторождениях», — разъяснили в компании.

Следователи в Югре ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в селе Мухоршибирь в Бурятии рабочий пострадал во время ремонта крыши. Россиянина госпитализировали с многочисленными травмами.

До этого двое заводчан из подмосковного поселка Фряново пострадали при обрушении крыши на предприятии.