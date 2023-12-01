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19:53, 1 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин попытался зарубить топором заступившегося за жену гостя

В Уфе мужчина пытался зарубить топором гостя, заступившегося за жену

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Уфе мужчина пытался зарубить топором гостя, заступившегося за жену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Потерпевший с женой пришли в гости друзьям в квартиру на Гвардейский. Хозяин жилища слишком много выпил и стал ругаться с женой товарища. Тогда пострадавший защитил супругу, чем разозлил фигуранта. Тот взял топор для мяса и накинулся на друга. Он несколько раз ударил оппонента по голове и руке. Раненый россиянин выжил: он смог убежать с женой.

Они уже написали заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд рассмотрит дело 58-летнего местного жителя, изрезавшего 56-летнего брата.

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      Екатерина Кашурникова
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