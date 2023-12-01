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14:08, 1 декабря 2023Россия

Россиянин жестоко избил двоих человек из-за шашлыка и попал на видео

Житель Севастополя избил двоих человек из-за шашлыка и попал на видео

Житель Севастополя жестоко избил двоих человек из-за того, что они готовили шашлык под его окнами, и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах россиянин хватает стоящего к нему спиной человека за одежду и валит на землю. Затем он начинает избивать мужчину ногами. После того как нападавший отходит, к лежащему на земле человеку подбегает девушка и склоняется над ним. Она тут же получает удар ногой в лицо от того же мужчины, что избил ее спутника, и падает на асфальт.

Поводом к конфликту стало то, что состоявшая из трех человек компания решила пожарить мясо на парковке. Жители расположенного рядом дома возмутились этим, заявив, что остающийся после таких встреч мусор уносит к ним.

Ранее житель Казани расправился со знакомым из-за поданного ему недожаренного шашлыка. В ходе завязавшегося конфликта горожанин отрезал ему ногу.

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      Алан Босиков
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