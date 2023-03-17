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20:57, 17 марта 2023Силовые структуры

Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка

Житель Казани отрезал ногу пригласившему его в гости соседу из-за недожаренного шашлыка

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Казани 34-летнего местного жителя осудили на 10 лет за убийство соседа, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.

Россиянин частично признал вину.

По данным следствия, 13 ноября 2022 фигурант пришел в гости к соседу, жившему в доме на улице Аксакова. Во время посиделок гость упрекнул хозяина в том, что тот подал ему недожаренный шашлык. Мужчины поссорились. В ходе конфликта подсудимый избил товарища, после чего схватил шлифовальную машинку и отрезал ему левую ногу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре пациент из-за галлюцинаций убил соседа по палате металлической кружкой.

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Елизавета Новикова
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