Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:24, 28 января 2023Силовые структуры

Россиянин из-за галлюцинаций убил в больнице соседа по палате кружкой

В Краснодаре пациент из-за галлюцинаций убил соседа по палате металлической кружкой

Фото: Shutterstock

В Краснодаре пациент клинической больницы избил двоих соседей по палате металлической кружкой из-за галлюцинаций, один из потерпевших умер. Об этом в субботу, 28 января, сообщает Kub Mash.

Мужчина попал в хирургическое отделение Краевой клинической больнице №1. Рано утром на фоне психологического расстройства мужчине показалось, что через окно в палату пытаются ворваться китайцы. Вследствие этого он избил двух пенсионеров с последней стадией онкологии, находящихся с ним в одной палате. Один потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг. Напавшего обезвредили и поместили в психиатрическое отделение.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина убил и расчленил жену топором, решив, что в нее вселился инопланетянин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намеренном ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре
Свыше десяти туристов пострадали в ДТП в Турции
В Минобороны рассказали о пострадавших в Новоайдаре после обстрела ВСУ
Раскрыт лучший способ быстро познакомиться с новым городом
Губерниев рассказал о влиянии санкций на российский биатлон
Захарова упрекнула США в лицемерии из-за беженцев
Россиянин из-за галлюцинаций убил в больнице соседа по палате кружкой
Москвич-астматик умер в аптеке во время покупки ингалятора
Европейский политик предложил «сжечь еще сотню Коранов» в ответ на гнев Турции
Российская артиллерия использовала корректируемый снаряд «Краснополь» в Угледаре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.