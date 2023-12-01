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11:33, 1 декабря 2023Россия

Россиянка впала в кому после косметической операции на лице

Жительница Воронежа впала в кому после операции по коррекции век

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Воронежа впала в кому после косметической операции на лице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Весной этого года горожанка решилась на коррекцию век, с этой целью она обратилась к пятигорским врачам. Во время операции у женщины начался анафилактический шок, также она пережила остановку сердца.

По словам проводившей операцию хирурга, она заподозрила неладное еще во время проведения вмешательства. При этом анестезиолог заверил ее, что все идет хорошо, утверждает врач. Затем россиянку перевезли в реанимацию в состоянии комы первой степени.

Следователи установили, что причиной осложнений стала передозировка медикаментами для введения в сон. В отношении хирурга возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на Алтае медикам не удалось спасти мужчину, приехавшего в больницу с болью в животе. Россиянин надеялся выздороветь самостоятельно, но спустя двое суток обратился в Алейскую Центральную районную больницу. Дочь мужчины рассказала, что к осложнениям привело то, что необходимый для проведения операции аппарат был занят.

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      Алан Босиков
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