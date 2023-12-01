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14:48, 1 декабря 2023Ценности

Россиянкам назвали визуально старящие цвета маникюра

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова в беседе с «Лентой.ру» назвала россиянкам визуально старящие цвета маникюра.

В первую очередь эксперт отметила розово-перламутровый, красный или вишневый с голубым подтоном. «С возрастом на руках все больше проступают вены, и оттенки лака с холодными синими и голубыми тонами подчеркивают их», — объяснила она.

Кроме того, прибавить лишние годы могут хаки, кипенно-белый, светло-желтый, а также бежевый с золотистым шиммером. По словам Котовой, эти цвета придают коже рук нездоровый и болезненный вид.

В заключение специалистка обратила внимание на обилие страз. «Чем больше декоративных элементов мы используем, тем более тяжелым выглядит маникюр. При этом пальцы могут казаться еще короче и толще», — уточнила собеседница издания.

Ранее Варвара Котова назвала россиянкам популярный у обеспеченных женщин маникюр. Так, данный вид ухода за ногтями имеет несколько названий: «маникюр богатой девушки», clean look и «маникюр без маникюра». Первый подразумевает под собой здоровые ногти без покрытия — при этом их полируют специальным бафом.

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      Мария Винар
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