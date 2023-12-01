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20:50, 1 декабря 2023Силовые структуры

Российская чиновница лишила бюджет более чем 80 миллионов рублей

В Крыму осудят начальника управления капитального строительства Феодосии

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Крыму следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Чиновница проходит обвиняемой по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. На время следствия ее отстранили от должности. Сейчас женщина находится под домашним арестом. Свою вину она не признала. Дело направлено в прокуратуру для подписания обвинительного заключения.

По версии следствия, в октябре 2020 года местное управление капитального строительства заключило контракты по капитальному ремонту Дома культуры поселка Щебетовка и строительству сливной станции для приема коммунальных отходов на территории поселка Приморский с частной компанией на 455 миллионов рублей.

Фирма не сделала работу в полном объеме, однако начальник управления все равно подписала акты выполненных работ. В результате были оплачены фактически невыполненные работы на сумму более 68 миллионов рублей, которые выделялись в рамках государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

В феврале 2022 года обвиняемая подписала акт, в соответствии с которым подрядчик получил дополнительно более 16 миллионов рублей за невыполненные работы. Суммарный ущерб городу по обоим эпизодам составил 84 миллиона рублей.

На сайте правительства Крыма сказано, что компанию «Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым» возглавляет Лариса Лушнева.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей руководительнице департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны России Марии Солодяжниковой по делу о коррупции.

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