Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения БПЛА

Минобороны отчиталось о поражении центра подготовки и применения БПЛА ВСУ

Российским войскам удалось поразить украинский центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, атаку по Вооруженным силам Украины (ВСУ) российская армия вела с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии.

Помимо центра за сутки под удар попали склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Херсонской области.

Ранее Минобороны заявило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что ВСУ пытались атаковать Россию беспилотником самолетного типа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.