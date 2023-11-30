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07:07, 30 ноября 2023Россия

Минобороны заявило о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Минобороны отчитались о сбитом системой ПВО в Белгородской области беспилотнике
СюжетМинобороны:

Фото: Marco Bello / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что ВСУ пытались атаковать Россию беспилотником самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Днем ранее, 29 ноября, система ПВО сработала в Ростовской области — там тоже сбили беспилотник. Как уточнил губернатор Василий Голубев, никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.

В тот же день дрон поразили и в подмосковном Подольске. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотник направлялся в сторону Москвы, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировали.

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      Анастасия Шейкина
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