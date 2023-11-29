В Ростовской области сработала система ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о срабатывании системы ПВО

В небе над Ростовской областью сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в небе над Ростовской областью системы ПВО успешно отработали по вражескому БПЛА», — написал глава области.

По данным губернатора региона, последствий на земле зафиксировано не было. Информации о пострадавших на данный момент нет.

27 ноября Минобороны России сообщало о попытке Украины атаковать Ростовскую область при помощи БПЛА. Тогда беспилотник уничтожили силами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.