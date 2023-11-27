Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Россию с беспилотника

МО РФ заявило о пресечении попытки Украины атаковать Ростовскую область с БПЛА

В понедельник, 27 ноября, около 9:30 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Ростовской областью.