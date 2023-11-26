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11:00, 26 ноября 2023Россия

Минобороны отчиталось о четырех уничтоженных БПЛА в регионах России

МО РФ: 4 украинских БПЛА уничтожили в Брянской, Смоленской, Тульской областях

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областями. Об этом отчиталось Минобороны перед журналистами в воскресенье, 26 ноября.

В ведомстве пояснили, что атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось пресечь около 9:30 утра.

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      Анна Щербакова
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