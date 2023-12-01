Российским школьникам запретят телефонов в школах даже в образовательных целях

РИА Новости: школьникам запретят пользоваться смартфонами в школе даже для учебы

В Государственную Думу внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в первоначальной версии образовательные цели, как и экстренные случаи, были исключением.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Согласно тексту документа, в случае его принятия школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни. По мнению авторов законопроекта, подобные изменения, помимо прочего, усилят главенствующую роль школьных преподавателей.