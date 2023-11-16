Госдума одобрила законопроект о запрете телефонов на уроках в школах

Госдума приняла в первом чтении проект о запрете телефонов на уроках в школах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект подготовлен совместно сенаторами Совфеда и депутатами разных фракций нижней палаты парламента. Согласно тексту документа, в случае его принятия школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни.

Как объяснили авторы законопроекта в пояснительной записке, инициатива поможет устранить несоразмерность «между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия». По их мнению, изменения также усилят главенствующую роль школьных преподавателей.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов разъяснил, что инициатива не предполагает полный запрет телефонов в школе. Он подчеркнул, что дети останутся на связи с родителями, но на уроках использование смартфонов будет возможно исключительно с разрешения учителей.

В свою очередь, соавтор документа, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что законопроект также вводит термин «дисциплина». «Смысл в том, что дети ведут себя иногда настолько свободно, что просто срывают уроки», — объяснила она.