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17:16, 27 октября 2023Россия

В Минпросвещения разъяснили законопроект об ограничении на телефоны в школах

Министр просвещения Кравцов: полный запрет телефонов в школах вводить не будут

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Законопроект об ограничении использования телефонов в школах не предполагает их полный запрет. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Он разъяснил, что дети останутся на связи с родителями, но на уроках использование смартфонов будет допускаться только с разрешения учителя. «А в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору», — добавил Кравцов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении на использование телефонов в школах. В пояснительной записке отмечается, что в случае введения ограничений ученики станут меньше отвлекаться от занятий.

Как объяснила соавтор документа, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с «Лентой.ру», место хранения техники будет определять профильное министерство. Кроме того, в законопроекте введен термин «дисциплина». «Смысл в том, что дети ведут себя иногда настолько свободно, что просто срывают уроки», — подчеркнула она.

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