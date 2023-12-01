Российский курьер развратил трех школьниц и попался

В Петербурге задержали развращавшего несовершеннолетних девочек курьера

Полицейские Санкт-Петербурга задержали курьера, подозреваемого в надругательстве и развращении несовершеннолетних девочек. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщают «Известия».

По данным их источника, в полиции о действиях курьера узнали еще в апреле. Установлено, что 36-летний житель поселка Шушары Петербурга знакомился со школьницами в социальных сетях, а затем приглашал их к себе домой. Потерпевшими от действий мужчины стали как минимум три девочки.

Первую из несовершеннолетних он пригласил к себе домой в 2018 году, где развращал на протяжении года, а в период с января по май 2019 года — надругался над ней. Еще с одной школьницей с апреля 2017 по июнь 2019 года курьер имел интимную связь по обоюдному согласию, а в ноябре надругался против ее воли. Кроме того, в марте 2023 года он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статьям об изнасиловании, развратных действиях, а также половом сношении и действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Ранее суд признал невменяемым и отправил на принудительное лечение 34-летнего мужчину, обвиненного в надругательстве над ребенком в Екатеринбурге.