Российский пенсионер отрезал себе ухо ножом из-за подозрения в чипировании

В Кургане мужчина отрезал себе ножом ухо, так как решил, что внутри него чип

В Кургане пенсионер отрезал себе ухо ножом, так как решил, что внутри него находится чип. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, мужчина жаловался на боли в сердце, хотя раньше их не испытывал, а затем пожаловался жене, что ему что-то мешает в ухе. Чтобы извлечь инородный предмет, он попросил у супруги маникюрные щипцы, но та предложила ему использовать ватную палочку.

Попытки достать неизвестный предмет из уха не увенчались успехом, из-за чего пенсионер по всей квартире искал ручки, ножницы или ножи. Увидев это, жена начала прятать опасные предметы и позвонила в неотложную помощь. До приезда врачей мужчина успел себя изрезать.

Пенсионера госпитализировали, ему пришлось полностью ампутировать ухо. После операции россиянин рассказал, что после ампутации чип его не беспокоит. Сейчас он восстанавливается под присмотром врачей.

Ранее житель Новосибирска Михаил Радуга попытался «чипировать» свой мозг дрелью после эксперимента с овцами. Россиянин рассчитывал, что такое нестандартное решение поможет ему управлять снами.