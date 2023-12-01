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12:43, 1 декабря 2023Путешествия

Российский самолет экстренно сменил курс из-за отказа автопилота

Aviaincident: борт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за отказа автопилота

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский самолет из Новосибирска экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известно, что борт авиакомпании «ИрАэро» следовал из авиагавани Толмачево в поселок Талакан Амурской области. Из-за технической неисправности воздушное судно приземлилось в новосибирском аэропорту в 8:00 утра по местному времени (4:00 мск).

По данным Telegram-канала Aviaincident, после взлета пилоты обнаружили проблему с закрылками. Они решили выработать топливо и вернуться в Новосибирск. Позже экипаж также доложил об отказе автопилота.

Посадка прошла благополучно. Уточняется, что в самолете было 89 пассажиров, их отправили по месту назначения резервным рейсом в 12:45 (08:45 мск). Самолет отстранили от эксплуатации.

Ранее сообщалось, что следующий в Москву самолет приготовился к экстренной посадке в петербургском аэропорту Пулково из-за запаха гари на борту. Воздушное судно Airbus выполняет маршрут в столицу из Калининграда.

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      Мария Борисова
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