Российско-американской журналистке Курмашевой продлили арест

Суд в Казани продлил арест редактору радиостанции «Радио Свобода» Курмашевой

Советский районный суд Казани продлил арест редактора радиостанции «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алсу Курмашевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Женщина останется в СИЗО до 5 февраля. Защита намерена обжаловать такое решение. Адвокат заявляет, что обвиняемый в преступлении средней тяжести не может находиться под стражей.

Российско-американская журналистка подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

О задержании Курмашевой стало известно 19 октября. По версии следствия, в сентябре 2022 года редактор вела сбор сведений о военной деятельности России для передачи иностранным источникам.