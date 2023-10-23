Российско-американскую журналистку Курмашеву отправили в СИЗО

Суд в Казани арестовал редактора радиостанции «Радио Свобода» Алсу Курмашеву

Суд в Казани отправил под арест редактора радиостанции «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алсу Курмашеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Российско-американская журналистка подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

О задержании Курмашевой стало известно 19 октября. По версии следствия, в сентябре 2022 года редактор вела сбор сведений о военной деятельности России для передачи иностранным источникам.

Ранее стало известно, что россиянин, пойманный в Крыму сотрудниками ФСБ за шпионаж в пользу Украины, работал на проект «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).