Российско-американскую журналистку Курмашеву отправили в СИЗО
Суд в Казани отправил под арест редактора радиостанции «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алсу Курмашеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Российско-американская журналистка подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
О задержании Курмашевой стало известно 19 октября. По версии следствия, в сентябре 2022 года редактор вела сбор сведений о военной деятельности России для передачи иностранным источникам.
Ранее стало известно, что россиянин, пойманный в Крыму сотрудниками ФСБ за шпионаж в пользу Украины, работал на проект «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).