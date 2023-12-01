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16:26, 1 декабря 2023Экономика

Сбер создаст собственных антропоморфных роботов

Кузнецов рассказал о разработке Сбербанком собственных антропоморфных роботов

Фото: Unsplash

Сбер занимается разработкой собственных антропоморфных роботов. Об этом журналистами сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках мероприятия, посвященного открытию всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай.

«Мы подтверждаем разработку Сбербанком собственных антропоморфных роботов», — заявил он.

По его словам, в настоящее время западные компании первые в сфере разработки человекоподобных роботов, однако Сбербанк нацелен занять лидирующую позицию.

Кузнецов добавил, что российский финансовый конгломерат занимается проектированием роботов и разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в течение нескольких лет. За это время Сбербанк создал робота-дезинфектора, умеющего самостоятельно ориентироваться в помещении и оценивать степень загрязнения поверхностей, а также робота-сомелье, способного подобрать вино, открыть бутылку и разлить напиток по бокалам. Однако, подчеркнул Кузнецов, данные роботы не являются антропоморфными.

Ранее Сбер продемонстрировал свою новейшую разработку по автоматизации складской логистики в индустрии электронной коммерции — роботизированную систему SberShuttle. Система представляет собой стеллажное хранилище. Между стеллажей по рельсам перемещаются роботы-шаттлы, перевозящие контейнеры с товарами от мест хранения на станцию подбора.

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      Варвара Кошечкина
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