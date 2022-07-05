Сбер представил разработку для роботизации складов

Сбер представил на «Иннопроме» SberShuttle

На «Иннопроме-2022» Сбер продемонстрировал свою новейшую разработку по автоматизации складской логистики в индустрии электронной коммерции — роботизированную систему SberShuttle.

«Мы разработали SberShuttle, как и многие другие наши решения в сфере робототехники и искусственного интеллекта, для ускоренного развития отечественного бизнеса. Наша система складской автоматизации имеет высокий потенциал внедрения, поскольку ее производство локализовано и может быть развернуто в условиях ограниченного доступа к иностранным комплектующим, что особенно актуально в текущей политико-экономической ситуации. Повышенный спрос на подобные системы в России и мире обусловлен ростом индустрии электронной коммерции, и мы сейчас находимся в авангарде этого спроса. Уверен, что SberShuttle поможет многим российским предприятиям повысить свою операционную эффективность и, следовательно, качество сервиса для клиентов», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Система представляет собой стеллажное хранилище. Между стеллажей по рельсам перемещаются роботы-шаттлы, перевозящие контейнеры с товарами от мест хранения на станцию подбора. На станции подбора находится робот-манипулятор SberPicker, оснащенный системой автоматического захвата товаров. Контроль за всем процессом осуществляет оператор на основе системы Robotic Management System.

Решение SberShuttle полностью автоматизирует работу склада, исключая ошибки, вызванные человеческим фактором, а также снижая операционные расходы.

