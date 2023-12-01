Считавшегося вымершим редчайшего золотого крота нашли живым впервые за 80 лет

В Южной Африке обнаружили считавшегося вымершим крота с золотой шерстью

Ученые из ЮАР заново открыли вид крота, который считался вымершим с 1936 года. Об этом пишет Associated Press.

Редчайшего золотого крота Де Винтона не видели вот уже 80 лет, однако оказалось, что вид не исчез. Маленького слепого зверька с очень чутким слухом и переливающейся золотой шерстью нашли живым на пляже в Порт-Ноллоте на западном побережье Южной Африки. Крота обнаружила группа исследователей из Фонда исчезающей дикой природы и Университета Претории.

Еще в 2021 году зоологи с помощью собаки-ищейки впервые за долгое время нашли вход в туннели золотого крота, но поскольку существует 21 вид золотых кротов и некоторые из них очень похожи, им нужно было больше информации, чтобы быть уверенными в существовании крота Де Винтона.

Специалисты взяли образцы ДНК из окружающей среды — шерсти, кожи и выделений, которые животные оставляют после себя, — но им пришлось ждать до 2022 года, прежде чем южноафриканский музей предоставил им для сравнений старый образец ДНК крота Де Винтона. При этом, к радости ученых, последовательности ДНК совпали.

Результаты исследования команды были опубликованы в конце ноября. Процесс поиска крота Де Винтона занял три года с момента первой поездки исследователей на западное побережье ЮАР до начала физических поисков. Сложность состояла еще и в том, что этот вид редко оставляет на поверхности входы в свои туннели и почти «плавает» под песчаными дюнами. Золотые кроты обитают в Африке к югу от Сахары, а крота Де Винтона и сейчас, и раньше находили только в районе Порт-Ноллота. По итогам поисков два золотых крота Де Винтона были найдены живыми и сфотографированы, ученые также нашли признаки существования других особей в этом районе.

Золотой крот Де Винтона входил в список «самых разыскиваемых исчезнувших видов», составленный группой по охране природы Re:wild.

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