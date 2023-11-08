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09:46, 8 ноября 2023Из жизни

Ученые обнаружили новый опасный для людей вид змей с раздвоенным пенисом

В Мьянме обнаружили новый вид ямкоголовых гадюк с раздвоенным пенисом

Фото: Unsplash

В Мьянме ученые обнаружили новый вид змей, опасный для человека. Об этом сообщает научный журнал Zootaxa.

Обнаруженная в центральной и южной частях Мьянмы змея, которую назвали ямкоголовой гадюкой Уца, или Trimeresurus uetzi, обладает гемотоксичным ядом, который может разрушать эритроциты и вызывать дегенерацию органов. Герпетолог Гернот Фогель заявил, что этот вид представляет серьезную угрозу для человека, хотя яд змей родственных ей видов не является летальным. При этом в некоторых районах Мьянмы ямкоголовая гадюка Уца нередко первая нападает на людей.

Змею идентифицировали как новый вид из-за уникального зеленого цвета глаз и тела, а также «гораздо более коротких» и «сильно раздвоенных» гениталий у самца. При этом Фогель уточнил, что раздвоенный пенис не такая уж редкость для рептилий. «Понятия не имею, есть ли от него какая-то польза, — добавил он. — Возможно, так удобнее спариваться на деревьях и кустах, но не уверен, что есть конкретная причина».

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В 2021 году, до официального признания вида, ученые проводили анализ подтвержденных или потенциальных укусов этой змеи в Мьянме. Оно показало, что у нескольких пациентов наблюдались отеки и проблемы со свертыванием крови. В 21 случае из 355 пострадавших лечили от острой почечной недостаточности, а одному человеку даже потребовался диализ.

Змее дали имя в честь Питера Уца, ученого из Университета Содружества Вирджинии, создавшего базу данных рептилий.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании чудом выжил после укуса гадюки. Врачи были удивлены, что мужчина остался жив и не лишился ноги.

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      Антонина Черташ
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