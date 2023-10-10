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15:21, 10 октября 2023Из жизни

Мотоциклист чудом выжил после укуса ядовитой змеи

Daily Star: в Великобритании змея залезла в мотоцикл и укусила мужчину

Фото: Viktor Loki / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании чудом выжил после укуса гадюки. Об этом сообщает Daily Star.

62-летний Дэйв Крейкер из города Уэртинг, графство Западный Суссекс, пережил нападение змеи во время путешествия по Франции, Испании и Португалии на мотоцикле. Через несколько недель после возвращения домой у мужчины опухла правая нога. Крейкер обратился в больницу, и врачи предположили, что его кто-то укусил.

Спустя несколько дней мужчина заметил, что от его мотоцикла исходит неприятный запах. Он разобрал транспортное средство и обнаружил ядовитую змею рядом с топливным баком. Крейкер решил, что придавил рептилию, когда сел на мотоцикл, чтобы отправиться домой из Португалии. Мотоциклист утверждает, что не почувствовал укус через толстую ткань штанов.

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Крейкер снова обратился за помощью к врачам, и ему ввели противоядие, которое стабилизировало его состояние. Врачи были удивлены, что мужчина остался жив и не лишился ноги после укуса ядовитой змеи. Неизвестно, какая именно рептилия укусила мотоциклиста. Эксперты предполагают, что это была одна из разновидностей гадюк.

Ранее сообщалось, что сотрудница почтовой службы США спасла жизнь биглю, укушенному ядовитой змеей. На ее глазах пресмыкающееся укусило собаку в спину.

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    Алиса Удовик
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