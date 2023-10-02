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14:06, 2 октября 2023Из жизни

Почтальонша спасла жизнь укушенной ядовитой змеей собаке

Fox Business: в США почтальонша спасла собаку, укушенную ядовитой змеей

Фото: Holle Prigmore

Сотрудница почтовой службы США спасла жизнь биглю, укушенному ядовитой змеей. Об этом сообщает Fox Business.

Холл Пригмор из штата Джорджия разносила почту, когда заметила, как собака одной из клиенток испугалась чего-то в траве. Почтальонша подошла ближе и увидела на земле ядовитую змею. Она сразу определила, что это медноголовый щитомордник. На ее глазах пресмыкающееся укусило бигля в спину.

Пригмор выяснила, где находится дом владелицы собаки, и позвонила в дверь, чтобы сообщить о случившемся. Женщине никто не ответил. Тогда она подошла к камере видеонаблюдения в задней части дома, написала в телефоне, что бигля укусила змея, а затем показала сообщение в камеру. После этого Пригмор отвезла пса в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь.

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Ветеринар, который лечил бигля, смог связаться с его владелицей. Ей оказалась учительница четвертого класса Келси Проктор, которая в это время находилась на работе. Она от всего сердца поблагодарила Пригмор, когда узнала о ее добром поступке.

У спасшей собаку почтальонши есть три домашних питомца. Женщина надеется, что кто-то поступит так же в том случае, если ее собственные животные попадут в подобную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Индии группа крокодилов помогла упавшей в реку собаке выбраться на берег. Ученые, изучив историю, пришли к выводу, что крокодилы были дружелюбны.

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