Сексолог рассказал о разнице мужского и женского оргазма

Женский оргазм отличается от мужского степенью активности мозга и контроля над ситуацией, рассказал врач-сексолог, психотерапевт, акушер-гинеколог Андрей Булах. Об их разнице специалист побеседовал с РИАМО.

Булах сослался на исследования, показавшие, что во время кульминации у мужчин активируется три-пять зон мозга, в то время как у женщин происходит изменение активности до 30 зон, поэтому у них оргазм является более энергозатратным. «Но есть и плюсы: у мужчины оргазм менее выражен, он длится до шести секунд. Женский оргазм более богат на эмоциональные и физические ощущения, он более продолжительный, примерно в два раза», — уточнил сексолог.

Специалист напомнил, что у мужчин сексуальная разрядка связана с эякуляцией, которая является обязательным условием для зачатия, а женский оргазм необязателен для наступления беременности, поэтому наступает не всегда. «Кроме того, нужно учитывать еще один природный механизм: во время оргазма теряется контроль. А женщина с точки зрения природы более важна: от нее зависит выживание вида. Поэтому функция контроля за ней сохраняется», — рассказал Булах.

Наконец, отметил сексолог, у мужчины и женщины разные восстановительные периоды перед следующим оргазмом.

У мужчин и женщин разный рефрактерный период — период возбудимости. Женщина способна к повторным оргазмам уже через короткое время. Мужчине требуется время для восстановления Андрей Булах сексолог

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