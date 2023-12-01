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20:56, 1 декабря 2023Мир

Собиравшийся признать Палестину премьер Испании назвал Израиль другом

Премьер Санчес: Израиль — друг Испании, но должен соблюдать международное право
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Marcelo del Pozo / Getty Images

Израиль является другом Испании, но должен соблюдать международное гуманитарное право. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в соцсети X.

Испанский политик рассказал, что на встрече с членом чрезвычайного правительства страны Бени Ганцем еще раз осудил атаки палестинской группировки ХАМАС 7 октября. «Израиль имеет право защищаться от этой террористической атаки, но я подтвердил, что Испания считает смерть мирных жителей в Газе невыносимой и что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право», — отметил он.

Ранее Санчес заявил, что Испания допускает признание Государства Палестина вопреки воле Европейского союза (ЕС). По его словам, страны Евросоюза должны прийти к такому решению вместе. Тем не менее в случае отказа ЕС Испания будет принимать собственные решения.

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      Семен Александров
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