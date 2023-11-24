Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 24 ноября 2023Мир

Испания допустила признание палестинского государства

Премьер Испании допустил признание палестинского государства вопреки воле ЕС

Фото: Javier Barbancho / Reuters

Испания допускает признание палестинского государства вопреки воле Европейского союза (ЕС), заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Его слова приводит Reuters.

«Пришло время международному сообществу и Евросоюзу раз и навсегда признать Государство Палестина», — сказал он.

По его словам, страны Евросоюза должны прийти к такому решению вместе. Тем не менее в случае отказа ЕС Испания будет принимать собственные решения.

Ранее МИД Испании выступил за скорейшее признание Палестины. Существование палестинского государства будет лучшей гарантией мира на Ближнем Востоке, заверил глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      Пневмония, остановка дыхания и поражение мозга. В России вспышка коклюша. Что это за болезнь и чем она опасна?

      Латвия обвинила Россию и Белоруссию в использовании мигрантов в качестве оружия

      Роспотребнадзор объяснил важность употребления рыбы

      В МИД пообещали ответ России на присоединение Молдавии к санкциям ЕС

      Путин заявил о значимости ИИ для человечества

      Ученые рассказали о последствиях отказа от чайной ложки соли в день

      Съевших газон коров задержали

      Раскрыто истинное отношение жителей Кипра к россиянам

      Казахстан опроверг планы поставки военной техники в Армению

      Живущей в Канаде россиянке дали срок за фейки о Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости