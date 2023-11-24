Испания допустила признание палестинского государства

Премьер Испании допустил признание палестинского государства вопреки воле ЕС

Испания допускает признание палестинского государства вопреки воле Европейского союза (ЕС), заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Его слова приводит Reuters.

«Пришло время международному сообществу и Евросоюзу раз и навсегда признать Государство Палестина», — сказал он.

По его словам, страны Евросоюза должны прийти к такому решению вместе. Тем не менее в случае отказа ЕС Испания будет принимать собственные решения.

Ранее МИД Испании выступил за скорейшее признание Палестины. Существование палестинского государства будет лучшей гарантией мира на Ближнем Востоке, заверил глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес.