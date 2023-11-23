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11:27, 23 ноября 2023Мир

Глава МИД Испании выступил за скорейшее признание Палестины

Глава МИД Испании Альбарес выступил за скорейшее признание Палестины
Хосе Мануэль Альбарес

Хосе Мануэль Альбарес. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Испания выступает за скорейшее признание Палестины. Об этом заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, передает Reuters.

По словам министра, существование палестинского государства «будет лучшей гарантией мира на Ближнем Востоке». Он также подтвердил, что Испания готова провести мирную конференцию по конфликту.

Ранее стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес намерен сообщить израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху, что Мадрид может признать государство Палестина.

«Санчес скажет Нетаньяху, что если после завершения операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа переговоры по разрешению конфликта с созданием палестинского государства, не будут возобновлены, то его правительство признает Палестину», — заявил источник, знакомый с делом.

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      Виктория Кондратьева
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