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19:28, 1 декабря 2023Мир

США возложили на ХАМАС вину за возобновление боев в Газе

Госсекретарь США Блинкен: военные действия в Газе возобновились из-за ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Бои в секторе Газа возобновились из-за палестинского радикального движения ХАМАС. Вину за прекращение действия режима прекращения огня на группировку возложил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Важно также понимать, почему пауза завершилась. Она завершилась из-за ХАМАС. Они отказались от взятых на себя обязательств. В действительности еще до того, как пауза завершилась», — сказал дипломат.

По его словам, ХАМАС совершило «чудовищный теракт» в Иерусалиме и начало ракетные обстрелы еще до завершения паузы.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась, что поразила 200 террористических объектов в секторе Газа после нарушения перемирия со стороны ХАМАС. Уточняется, что удары пришлись по заминированным районам, а также шахтам туннелей, пусковым установкам и оперативным командным центрам движения.

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      Семен Александров
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