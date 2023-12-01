В ЦАХАЛ отчитались об ударах по террористическим объектам в Газе

В ЦАХАЛ заявили о поражении 200 объектов в Газе после нарушения ХАМАС перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила 200 террористических объектов в секторе Газа после нарушения перемирия со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении пресс-службы израильской армии в Telegram-канале.

«В течение последних нескольких часов наземные, воздушные и военно-морские силы нанесли удары по террористическим объектам на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе», — сообщили в ЦАХАЛ.

Уточняется, что удары пришлись по заминированным районам, а также шахтам туннелей, пусковым установкам и оперативным командным центрам ХАМАС.

Ранее стало известно, что Израиль согласится продлить режим прекращения огня на один день, если радикальное палестинское движение ХАМАС отпустит 10 заложников.