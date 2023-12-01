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16:09, 1 декабря 2023Мир

Израиль назвал условия восстановления режима прекращения огня

N12News: Израиль продлит режим прекращения огня в обмен на десять заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль согласится продлить режим прекращения огня на один день, если радикальное палестинское движение ХАМАС отпустит 10 заложников. Об этом сообщает телеканал N12News со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Мы возобновили боевые действия, и ожидается несколько дней боев. ХАМАС знает, что если сможет освободить за день десять заложников, то получит один день передышки», — сказал источник телеканала.

Ранее МИД Катара заявил, что Израиль и ХАМАС продолжают переговоры о восстановлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Утром 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия в секторе Газа и обвинила палестинское движение в нарушении перемирия.

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      Семен Александров
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