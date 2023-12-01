Стало известно о продолжении переговоров Израиля и ХАМАС

МИД Катара подтвердил продолжение переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС

Израиль и палестинская радикальная группировка ХАМАС продолжают переговоры о восстановлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщается на странице МИД Катара в соцсети X (бывший Twitter).

«МИД подтверждает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами продолжаются с целью восстановления перемирия», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие еще на день. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия в секторе Газа и обвинила ХАМАС в нарушении перемирия. США, в свою очередь, не поддерживают идею постоянного прекращения огня в анклаве.

