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13:34, 1 декабря 2023Мир

Стало известно о продолжении переговоров Израиля и ХАМАС

МИД Катара подтвердил продолжение переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Израиль и палестинская радикальная группировка ХАМАС продолжают переговоры о восстановлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщается на странице МИД Катара в соцсети X (бывший Twitter).

«МИД подтверждает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами продолжаются с целью восстановления перемирия», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие еще на день. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия в секторе Газа и обвинила ХАМАС в нарушении перемирия. США, в свою очередь, не поддерживают идею постоянного прекращения огня в анклаве.

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      Глеб Бажуткин
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