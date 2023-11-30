Белый дом отказался поддерживать постоянное прекращение огня в Газе

Белый дом заявил, что не поддерживает постоянное прекращение огня в Газе

Соединенные Штаты не поддерживают идею постоянного прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем идею гуманитарных пауз», — сказал он.

Ранее Кирби сообщил, что США готовы продлить двухдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа при условии, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжит освобождать израильских заложников.

24 ноября в силу вступило четырехдневное соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. По условиям сделки, прекращение огня может продлиться максимум 10 дней.