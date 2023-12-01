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12:37, 1 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен гигантский поток звезд между галактиками

Astronomy & Astrophysicals: обнаружен гигантский поток Волос Вероники

Фото: William Herschel Telescope / Román et al

Международная группа ученых обнаружила гигантский и чрезвычайно слабый поток звезд между галактиками. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, это самый крупный поток, обнаруженный на сегодня.

Первые наблюдения были проведены с помощью сравнительно небольшого 70-сантиметрового телескопа астронома Майкла Рича из Калифорнии. Затем этот регион космоса изучили, направив туда объектив 4,2-метрового телескопа Уильяма Гершеля на испанском острове Ла-Пальма. После обработки изображения был выявлен чрезвычайно слабый поток, длина которого более чем в десять раз превышает длину Млечного Пути и достигает 510 килопарсек, или 1,6 миллиона световых лет.

Эта структура располагается в скоплении Волос Вероники, которое находится на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли и содержит тысячи галактик. Гигантский поток Волос Вероники течет в центре скопления, в межгалактической среде и не связан ни с какой конкретной галактикой.

Открытие примечательно тем, что гигантский поток представляет собой относительно хрупкую структуру, находящуюся посреди враждебной среды взаимно притягивающихся и отталкивающихся галактик. Однако существование таких потоков предсказываются стандартной космологической моделью, поэтому ученые рассчитывают, что в будущем их будет обнаружено больше. Кроме того, астрономы надеются, что удастся наблюдать за отдельными звездами в потоке, чтобы уточнить распределение и свойства темной материи в скоплении.

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      Александр Еникеев
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