Американскую звезду порно и рестлинга посадили в тюрьму на 17 лет. За что ей вынесли такой суровый приговор?

В США суд приговорил 50-летнюю американскую порнозвезду и бывшую профессиональную рестлершу Тэмми Линн Ситч к 17 годам тюрьмы. Причиной стало ДТП, которое она спровоцировала в городе Ормонд-Бич, штат Флорида.

25 марта 2022 года Ситч села за руль в нетрезвом виде и протаранила на большой скорости две машины, которые остановились перед светофором. В результате водители обеих машин пострадали: одного из них — 75-летнего мужчину — спасти не удалось.

Экспертиза установила, что содержание алкоголя в крови порнозвезды превысило норму в четыре раза. В ее машине обнаружили бутылку водки. Кроме того, выяснилось, что перед тем как сесть за руль, она употребила наркотики

Родственники погибшего были недовольны приговором

Выступая в суде, Ситч расплакалась и заявила, что глубоко сожалеет о содеянном. «Я понимаю, что моих слов недостаточно. (...) Но знайте, я каждую секунду каждого дня после ДТП думаю о том, что на его месте должна была быть я», — сказала экс-рестлерша.

Тем не менее порноактриса попросила судью смягчить приговор. В случае, если ее освободят, Ситч обещала просвещать молодежь об опасности пьяного вождения. Также она напомнила, что в прошлом сотрудничала c благотворительным фондом Make-A-Wish Foundation, помогающим исполнять желания больных детей.

Тэмми Ситч в зале суда Фото: David Tucker / The Daytona Beach News-Journal / AP

Суд не внял доводам порноактрисы и приговорил ее к 17 годам и шести месяцам тюремного заключения с последующим восьмилетним испытательным сроком. Родственники 75-летнего мужчины остались недовольны приговором. Они рассчитывали, что Ситч дадут больший срок.

Порноактрису уже ловили за рулем в нетрезвом виде

Ситч уже оказывалась за решеткой: в 2013 году она отсидела 114 дней в тюрьме за нападение на бойфренда. А в 2019 году ее приговорили к одному году тюрьмы, когда она попалась на пьяном вождении. Порноактрису лишили водительских прав, но, несмотря на это, 25 марта 2022 года она все равно села за руль.

Она (Ситч — прим. «Ленты.ру») была смертью на колесах. Это был только вопрос времени, когда из-за ее вождения в нетрезвом виде лишится жизни невинный и ничего не подозревающий человек Эр Джей Ларица прокурор штата Флорида

Ситч была легендой рестлинга и порноактрисой

Американка начала заниматься рестлингом в 1990-х годах. Она выступала под псевдонимом Санни в команде вместе со своим возлюбленным Крисом Кандидо и другим борцом Томом Причардом. В 1996 году они победили в командном чемпионате World Wrestling Entertainment (WWE).

Санни стала одной из первых Див WWE — такой титул давали выдающимся рестлершам. «Мое определение Дивы WWE — это разносторонняя исполнительница. Девушки до меня были такими скучными, а потом появилась я. Я могла выйти на ринг и провести бой, я была менеджером рестлеров и соведущей шоу. Я была первой, кто делал все это вместе», — хвасталась американка.

Фраза экс-рестлерши «Санни получает то, что захочет» была ее коронной

В 2011 году ее ввели в Зал славы WWE, а в 2018 году Санни завершила карьеру в рестлинге. За пару лет до этого она попробовала себя в другой сфере — в создании контента для взрослых и снялась в порно. При этом в юности она отказывалась даже от эротических фотосессий: в 1997 году американке предложили попозировать обнаженной для журнала Playboy, но она не согласилась сделать это даже за гонорар в 150 тысяч долларов.

Тэмми Ситч во время церемонии введения в Зал славы WWE в 2011 году Фото: Moses Robinson / Getty Images

Мой отец перевернулся бы в могиле, если бы я когда-нибудь сделала это (снялась голой — прим. «Ленты.ру»), моя мать никогда бы больше не заговорила со мной после этого. Я была воспитана в религиозной семье Тэмми Ситч о предложении от журнала Playboy

С 2020 года экс-рестлерша вела аккаунт на платформе OnlyFans, специализирующейся на откровенном контенте. По данным СМИ, создание откровенного контента приносило бывшей рестлерше 287 тысяч долларов (примерно 25 миллионов рублей по текущему курсу) в год.